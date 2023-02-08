Небензя: поставка трёхсот западных танков Украине погоду не сделает

Василий Небензя высказался о решении лидеров западных государств передать войскам Украины танки образца НАТО.

Постоянный представитель делегации России в ООН Василий Небензя утверждает, что с начала специальной военной операции войска РФ уничтожили порядка семи с половиной тысяч танков вооружённых сил Украины, которые были произведены в этой стране или поставлены Киеву другими государствами.

По мнению Небензи, триста западных танков, которые будут переброшены в Украину в рамках пакета помощи, не сделают погоду и будут легко уничтожены российскими военными.