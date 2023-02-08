Небензя: поставка трёхсот западных танков Украине погоду не сделает
Василий Небензя высказался о решении лидеров западных государств передать войскам Украины танки образца НАТО.
Постоянный представитель делегации России в ООН Василий Небензя утверждает, что с начала специальной военной операции войска РФ уничтожили порядка семи с половиной тысяч танков вооружённых сил Украины, которые были произведены в этой стране или поставлены Киеву другими государствами.
По мнению Небензи, триста западных танков, которые будут переброшены в Украину в рамках пакета помощи, не сделают погоду и будут легко уничтожены российскими военными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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