Глава Госдепа США объяснил причины поставки Украине нового оружия
Энтони Блинкен объяснил поставки нового оружия Украине планами ВСУ начать наступление.
Соединенные Штаты корректируют военную помощь Украине для того, чтобы ее Вооруженные силы могли организовывать не только эффективную оборону, но и наступление на занятых Россией территориях, заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен.
"На каждом этапе мы будем тесно сотрудничать с властями Украины, чтобы у них появилось все необходимое. По ходу развития конфликта,мегняется и наша поддержка", - сказал он на видеоконференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Энтони Блинкен подчеркнул, что США и впреть намерены поддерживать Украину и корректировать свою военную помощь Киеву.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Храмова Оксана
Как Эмбер Роуз рассказывает своим сыновьям о поклонниках ONLY и раздевании: «Мама должна зарабатывать деньги»
Во вторничном выпуске подкаста Эмили Ратаковски High Low с Эмрата 39-летняя женщина рассказала о своих отношениях со своим девятилетним ребенком, которого она делит с бывшим мужем Виз Халифой.Подробнее...
-
-