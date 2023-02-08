Глава Госдепа США объяснил причины поставки Украине нового оружия

Энтони Блинкен объяснил поставки нового оружия Украине планами ВСУ начать наступление.

Соединенные Штаты корректируют военную помощь Украине для того, чтобы ее Вооруженные силы могли организовывать не только эффективную оборону, но и наступление на занятых Россией территориях, заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен.

"На каждом этапе мы будем тесно сотрудничать с властями Украины, чтобы у них появилось все необходимое. По ходу развития конфликта,мегняется и наша поддержка", - сказал он на видеоконференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США и впреть намерены поддерживать Украину и корректировать свою военную помощь Киеву.