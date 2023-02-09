Сборная США по боксу отказалась участвовать в ЧМ из-за допуска России
Американская национальная сборная по боксу приняла решение не участвовать в следующем Чемпионате мира из-за присутствия на нём российских спортсменов.
9 февраля пресс-служба Федерации бокса Соединённых Штатов сообщила, что американская сборная отказывается участвовать в Чемпионате мира из-за того, что Международная боксёрская ассоциация допустила атлетов из России к участию в мероприятии. Известно, что от участия в Чемпионатах мира отказалась как мужская, так и женская сборная США.
Примечательно, что ранее Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение об отсутствии принятого решения по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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