Сборная США по боксу отказалась участвовать в ЧМ из-за допуска России

Американская национальная сборная по боксу приняла решение не участвовать в следующем Чемпионате мира из-за присутствия на нём российских спортсменов.

9 февраля пресс-служба Федерации бокса Соединённых Штатов сообщила, что американская сборная отказывается участвовать в Чемпионате мира из-за того, что Международная боксёрская ассоциация допустила атлетов из России к участию в мероприятии. Известно, что от участия в Чемпионатах мира отказалась как мужская, так и женская сборная США.

Примечательно, что ранее Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение об отсутствии принятого решения по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.