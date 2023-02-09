Глава TotalEnergies Пуянне: единый глобальный рынок нефти больше не существует

Глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что единый глобальный рынок нефти прекратил свое существование.

Он отметил, что сейчас есть несколько отдельных рынков, например, рынок Евросоюза с эмбарго и потолками цен.

Пуянне отметил, что Россия находит новые каналы сбыта своей нефти, поставляя ее в Китай и в Индию.

Вместе с тем остается неясным, куда теперь будут направляться российские нефтепродукты.