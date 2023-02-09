Глава TotalEnergies Пуянне: единый глобальный рынок нефти больше не существует
2023-02-09 01:34
Глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что единый глобальный рынок нефти прекратил свое существование.
Он отметил, что сейчас есть несколько отдельных рынков, например, рынок Евросоюза с эмбарго и потолками цен.
Пуянне отметил, что Россия находит новые каналы сбыта своей нефти, поставляя ее в Китай и в Индию.
Вместе с тем остается неясным, куда теперь будут направляться российские нефтепродукты.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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