Компания SpaсeX ограничила использование сетей Starlink для беспилотников Украины
2023-02-09 07:48
Американская компания ограничила использование спутников Starlink для беспилотников Украины.
Американская компания SpaceX ограничила использование своих спутников Starlink в военных целях в Украине, в частности для использования беспилотников, заявила президент Гвин Шотвелл.
"Спутниковая система (Starlink-ред.) никогда не предназначалась для превращения в оружие", - сказала она.
Гвин Шотвелл подчеркнула, что у компании есть техническая возможность отключить некоторые функции системы Starlink, так как использование сетей для управления беспилотниками не входило в соглашение между Киевом и SpaceX.
Опубликовано: Максим Алексеев