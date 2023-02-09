Компания SpaсeX ограничила использование сетей Starlink для беспилотников Украины

Американская компания ограничила использование спутников Starlink для беспилотников Украины.

Американская компания SpaceX ограничила использование своих спутников Starlink в военных целях в Украине, в частности для использования беспилотников, заявила президент Гвин Шотвелл.

"Спутниковая система (Starlink-ред.) никогда не предназначалась для превращения в оружие", - сказала она.

Гвин Шотвелл подчеркнула, что у компании есть техническая возможность отключить некоторые функции системы Starlink, так как использование сетей для управления беспилотниками не входило в соглашение между Киевом и SpaceX.