Starlink будет препятствовать использованию своего оборудования для наведения дронов ВСУ
Американский спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий боссу Tesla Илону Маску, предпринимает шаги, чтобы помешать ВСУ использовать поставленное оборудование для управления беспилотниками.
Поставки «никогда не предназначалась для использования в качестве оружия», заявила в среду Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор производителя SpaceX.
Согласно контракту, Starlink предназначен только для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта.
«Мы знаем, что военные используют Starlink для связи, и это нормально. Но мы никогда не собирались использовать его в наступательных целях», - заявила Шотвелл.
Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослался на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности», — сказала она. Подробностей о таких мерах она не сообщила.
Украина не отрицает, что использовала беспилотники для обнаружения позиций ВС РФ и сброса бомб, в том числе на объекты инфраструктуры.
Опубликовано: Тарас Медведев