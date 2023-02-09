Starlink будет препятствовать использованию своего оборудования для наведения дронов ВСУ

Американский спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий боссу Tesla Илону Маску, предпринимает шаги, чтобы помешать ВСУ использовать поставленное оборудование для управления беспилотниками.

Поставки «никогда не предназначалась для использования в качестве оружия», заявила в среду Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор производителя SpaceX.

Согласно контракту, Starlink предназначен только для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

«Мы знаем, что военные используют Starlink для связи, и это нормально. Но мы никогда не собирались использовать его в наступательных целях», - заявила Шотвелл.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослался на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности», — сказала она. Подробностей о таких мерах она не сообщила.

Украина не отрицает, что использовала беспилотники для обнаружения позиций ВС РФ и сброса бомб, в том числе на объекты инфраструктуры.