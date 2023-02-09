Через три дня число жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 15 тысяч человек

Через три дня после катастрофического землетрясения в районе турецко-сирийской границы число погибших возросло до более чем 15 000 человек.

Только в Турции подтверждено почти 12 400 погибших и более 62 000 раненых, сообщило в четверг вечером государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на турецкий орган гражданской защиты Afad.

В Сирии говорили о примерно 2700 погибших и более 4600 раненых.

Многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести под завалами в обеих странах. По данным Anadolu, только в Турции обрушилось более 6000 зданий. Более 13 миллионов человек пострадали от стихии.

По данным телеканала TRT World, на сегодняшний день из-под завалов в Турции извлечено около 8000 человек.

Тем не менее, есть еще истории успеха: 24-летний мужчина был спасен примерно через 64 часа после землетрясения в турецкой провинции Кахраманмарас. По информации на вечер среды, через 60 часов после стихийного бедствия из-под завалов в провинции Хатай освободили 75-летнюю женщину. Семимесячный младенец был найден живым в южной провинции Адияман.

