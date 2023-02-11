Разрушительный эффект землетрясений в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

Серия землетрясений, которая обрушилась на Турцию и Сирию в понедельник на этой неделе сопоставима по масштабам разрушений с эффектом от пятисот атомных бомб, сообщает TRT Haber.

Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сообщил изданию, что воздействие первых двух землетрясений длилось в общей сложности 110 секунд.

«Район сильно трясло в течение примерно двух минут», — сказал он.

Отмечается, что на сегодняшний день с 6 февраля погибли 20 665 человек, пострадали свыше 72 тысяч человек.