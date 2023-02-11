В клипе ко Дню всех влюбленных Филипп Киркоров поразил поклонников кардинальной сменой имиджа

Филипп Киркоров не перестает удивлять: в новом клипе он появился в сдержанном образе без кричащих деталей.

55-летний артист в последнее время часто меняет имидж. Вот и на съемках клипа на песню Если ты уйдешь, приуроченного к 14 февраля, он появился в непривычном для фанатов образе. Поклонники, привыкшие видеть певца в ярких кричащих нарядах были приятно удивлены переменам.

В клипе Киркоров предстает с длинными кудрявыми выбеленными прядями, в простой белой рубашке и черных брюках. Отказался певец и от обилия украшений. Из них он оставил только перстень на мизинце.

Зрители неоднозначно восприняли перемены в имидже артиста. Некоторые похвалили Киркорова, и сказали, что сдержанный образ подходит ему гораздо больше, и раскрывает природные внешние данные. Другие же заявили, что в образе с длинными волосами он стал похож на бывшую жену Аллу Пугачеву.