От Пугачевой до Виктории Бони: кто из знаменитостей сходит с ума по азартным играм

Пристрастие к азарту не чуждо и знаменитостям, а у некоторых из них пристрастие к визитам в казино даже выходит за рамки простого увлечения.

Фанатичным пристрастием к покеру известен резидент Камеди Клаб Гарик Харламов. Его любовь к игре оказалась настолько страстной, что даже один из покерных турниров был назван в его честь, а общая сумма проигрыша составила более 5 миллионов рублей. А вот актер Евгений Миронов подсел на картишки во время подготовки и съемок сериала Достоевский, правда, он вовремя сумел остановиться.

В шоу Честный Фрэнк о нездоровом пристрастии к азарту рассказал и легендарный теннисист Евгений Кафельников. Он признался, что в свое время умудрялся проигрывать миллионы долларов. Правда, сейчас взял свое пристрастие под контроль, и лишь иногда позволяет себе расслабиться за карточным столом с небольшой суммой.

Что же касается еще одной любительницы азартных игр Виктории Бони, то она вовсе не считает это свое увлечение проблемой. И даже гордится тем, что ей удается обходить более опытных игроков за счет наличия сильной интуиции.