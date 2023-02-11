Рогов рассказал о 20 000 группировке ВСУ в Запорожье
2023-02-11 14:23
На подконтрольной Украине территории Запорожья скопилась группировка в 20 тысяч военных ВСУ, сообщил представитель ВГА.
«Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение», — считает Рогов.
Он также отметил, что киевскому режиму будет недостаточно этих ресурсов для организации контрнаступления.
Ранее сообщалось, что отставной американский военный посоветовал ВСУ организовать атаку на Крым с помощью всех обещанных западных вооружений.
Опубликовано: Тарас Медведев