Глава СКР стал очередным высокопоставленным чиновником, которого СБУ обвиняет в преступлениях против Украины.

ТГ СКР сообщает, что украинская служба безопасности предъявила Александру Бастрыкину обвинения по статье об «оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии Российской федерации против Украины».

«В ходе следственных действий СБУ применила масштабную доказательную базу на руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина», — говорится в сообщении.

В свою очередь ведомство Бастрыкина неоднократно сообщало о фиксации и предъявлении обвинений, как заочных, так и конкретным фигурантам, находящимся под арестом или в плену у ВС РФ. Расследование преступной деятельности ВСУ и националистических ВФУ ведутся за почти десятилетний период их преступной деятельности на Донбассе.