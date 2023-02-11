Вера в загробную жизнь и жажда простых решений заставляет людей верить гадалкам и медиумам

Вера в сверхъестественное, в магов и колдунов лежит на базисе страха смерти и веры человека в загробную жизнь: к этому выводу пришел австралийский репортер Гэри Нанн.

Вера в способности колдунов и экстрасенсов имеет ту же природу, что и религия. В человеке присутствует базово вшитый страх смерти, и ему хочется верить, что с физической кончиной его жизненный путь не завершается окончательно, а просто переходит в другую форму.

Поэтому деятельность религий и экстрасенсов в чем-то схожа. Но к религии и ее ритуалам принято относиться уважительно, а вот маги и колдуны имеют репутацию шарлатанов. И это не беспочвенно. Гэри Нанн уверен, что лучше бы государствам брать деятельность таких людей под контроль.

И сами медиумы признаются, что во многом их дар базируется не на экстрасенсорных способностях, а на банальной внимательности, и умению чутко реагировать на психологическое состояние и запрос человека. Другой причиной веры людей в чудесные сверхспособности является их желание быстро и без усилий решить свои проблемы, ведь психология не может вмешиваться в процессы принятия решений клиентом, а маг спокойно дает конкретные советы.