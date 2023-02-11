Семья турецкой звезды Ханде Эрчел усыновит сироту

Гамзе Эрчел и ее муж Джанер приняли решение взять на воспитание оставшегося без родителей после землетрясения ребенка.

Сестра знаменитости Ханде Эрчел Гамзе сделала признание в своих соцсетях, что пройти мимо трагедии, унесшей десятки тысяч жизней она не может. И их с мужем посильный вклад будет в том, чтобы подарить любящую семью осиротевшему после землетрясения ребенку.

Гамзе и ее муж Джанер уже обратились в органы опеки по месту жительства с запросом на усыновление. И пока получили стандартный ответ о том, что их инициатива будет рассмотрена в порядке, регламентируемом законом.

Пара призналась, что им известно, что процесс усыновления не будет простым и быстрым, но их намерения предельно серьезны. У них уже есть биологическая дочка Мави, которая с 2022 года борется с онкологическим заболеванием.