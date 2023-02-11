Рогов: ВСУ скопили группировку из 20 тыс военных в подконтрольной Киеву части Запорожья

Группировку численностью в 20 000 человек скопила Украина на той части Запорожского региона, которая находится под ее контролем, передает РИА Новости.

По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, такого количества военнослужащих мало для полномасштабной наступательной операции.

Кроме того, Рогов отметил, что украинская сторона накапливает в этом регионе и военную технику с боеприпасами.

Он считает, что планы противника российской стороне понятны, теперь главное предпринимать упредительные меры.

На сегодняшний день Российская Федерация контролирует более 70% территории Запорожья.