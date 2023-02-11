Макгрегор: линия обороны ВСУ на юге рушится из-за новой тактики России
2023-02-11 19:49
Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что украинские войска начинают терпеть поражение в южной части фронта.
11 февраля экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор публично заявил, что линия обороны вооружённых сил Украины на южном отрезке поля боя начинает разрушаться из-за тактики российской армии. По мнению Макгрегора, Минобороны России осознало, что бронированная техника больше не является ведущим элементом конфликта.
Дуглас Макгрегор утверждает, что войска РФ сделали акцент на разведывательных операциях и последующих ракетных и артиллерийских ударах по пунктам дислокации противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей