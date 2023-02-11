Российские разведчики заняли два опорных пункта украинской армии на Кременском участке фронта.

Военкоры газеты "РИА Новости" пообщались с разведчиками Западного военного округа России, которые утверждают, что смогли установить контроль над двум опорными пунктами армии Украины в районе Кременной. По данным опрошенных, на обоих пунктах находится множество тел убитых солдат ВСУ, которые никто не желает забирать.

Также в "РИА Новости" отметили, что бойцы российской разведки смогли занять два украинских укрепрайона благодаря внезапному и продуманному наступлению.