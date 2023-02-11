Телеведущая Тутта Ларсен рассказала о своей погибшей при родах дочери

Телеведущая поведала, что всегда, когда ей случается говорить о своих детях, она мысленно произносит, что их у нее четверо, хотя в живых осталось только трое.

23 года назад у Ларсен и ее первого мужа Михаила Галстьяна родилась девочка. Незадолго до родов врачи выявили у плода несовместимые с жизнью патологии. Ребенок родился мертвым. Тутта говорит, что она даже не увидела малышку, ее сразу унесли, и до сих пор эта потеря отзывается болью в ее материнском сердце.

Она признается, что до сих пор у нее нет четкого ответа, как она относится к погибшей дочери, ведь она с одной стороны была у нее, а с другой ей не удалось пообщаться с ней как матери с ребенком.

Сейчас Тутта Ларсен воспитывает троих детей: Луку, Марфу и Ивана. Лука родился от ее отношений с журналистом Захаром Артемьевым, а двое других детей в браке с Валерием Колосковым, с которым они поженились в 2009 году.