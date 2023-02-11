Олег Басилашвили готов подписать петицию в защиту Лии Ахеджаковой

Коллега Ахеждаковой Олег Басилашвили заявил, что снятие спектакля с участием актрисы с репертуара идет вразрез с конституционными нормами.

После того, как стало известно, что спектакль Игра в джин, в котором была задействована именитая актриса советского кино, исключен из репертуара театра Современник, друг и коллега Лии Ахеджаковой Олег Басилашвили заявил, что это действие неправомерно.

Он подчеркнул, что спектакль великолепно поставлен, и в нем не затрагиваются никакие политические вопросы, а, если речь идет о неприемлемости для некоторых позиции Ахеджаковой, то это уже совершенно иное дело.

Басилашвили выразил готовность поддерживать актрису не только на словах, но и на деле, и, если будет возможность, обязательно подпишет письмо в ее защиту. Игра в джин была единственной на данный момент работой Ахеджаковой в театре.