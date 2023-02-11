Психолог рассказала, какие ошибки чаще всего совершают родители в воспитании детей

Психолог Екатерина Хломова поведала, какие огрехи в процессе воспитания чаще всего мы совершаем, и к каким последствиям это может привести.

Желая детям добра, родители нередко делают только хуже. Психолог Екатерина Хломова рассказала о некоторых особенностях детской психики, которые нужно учитывать при воспитании. Для детей поведение родителей эталон, поэтому ребенок с ранних лет его копирует и воспроизводит. Поэтому маме и папе важно быть для него примером, на который можно равняться, а не читать бесконечные нотации. Не поможет.

Критика ребенка за недостаточно высокие оценки и плохие отзывы в его присутствии о втором родителе тоже психологически травмируют малыша, ведь школьные отметки это вещь субъективные, а родителей он любит обоих вне зависимости от того, как складываются их отношения.

Стремление сделать все за ребенка и его сравнение с другими детьми тоже может пошатнуть адаптационные механизмы взрослеющего человека. Путем сравнения родители могут добиться того, что малыш перестанет им доверять, а если ограждать его от всех дел, то он вырастет беспомощным.