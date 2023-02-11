Глава МИД Германии Бербок отказалась от своих слов о войне Евросоюза против России
2023-02-11 20:22
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее слова о войне Евросоюза против России были ошибочными.
Такое признание она сделала почти через три месяца после своего заявления, которое вызвало широкий резонанс и поток критики в ее сторону.
В интервью изданию Tagesspiegel Бербок рассказала, что не ошибается только тот, кто не живет, а политика имеет прямое отношение к жизни людей.
Она уточнила, что Германия и страны Европы поддерживают Украину, но не принимают участия в боевых действиях.
Опубликовано: Светлана Репина