Глава МИД Германии Бербок отказалась от своих слов о войне Евросоюза против России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее слова о войне Евросоюза против России были ошибочными.

Такое признание она сделала почти через три месяца после своего заявления, которое вызвало широкий резонанс и поток критики в ее сторону.

В интервью изданию Tagesspiegel Бербок рассказала, что не ошибается только тот, кто не живет, а политика имеет прямое отношение к жизни людей.

Она уточнила, что Германия и страны Европы поддерживают Украину, но не принимают участия в боевых действиях.