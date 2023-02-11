Экс-советник Пентагона Макгрегор: поставки Украине танков без прикрытия авиации будут самоубийством

Бывший советник Пентагона полковник Дуклас Макгрегор заявил, что тактика российских войск помогла им разрушить оборону ВСУ на южном направлении.

Он пояснил, что важная роль в современных конфликтах отводится разведке, от которой зависит эффективность ракет и артиллерии.

По этой причине Макгрегор считает поставки танков Украине без прикрытия авиации настоящим самоубийством.

По его словам, всего за несколько минут в бою может сгореть 88 танков. Макгрегор отметил, что российским военным не приходится принимать безумных решений, поскольку они наносят точные продуманные удары.