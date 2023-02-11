В Москве ожидают сильный снегопад с барической пилой

В российской столице ожидается сильный снегопад начиная с 21 часа 11 февраля, передает РИА Новости.

Синоптики предупреждают, что до утра в Москве может выпасть до 20 % осадков от месячной нормы.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, кроме сильного снегопада с 21 ч до 3 ч 12-го февраля, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сильный ветер утихнет только к вечеру воскресенья, уточняют синоптики.

Кроме того, по прогнозам, ожидается такое явление, как барическая пила. Это значит, что атмосферное давление упадет до 735 мм. рт. ст. А затем ожидается его стремительный рост.

Это может отрицательно отразиться на самочувствии людей, страдающих астмой, аллергией, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждают специалисты.