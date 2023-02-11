Глава Минобороны Швеции Йонсон заявил о планах по углублению сотрудничества с НАТО
2023-02-11 21:23
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна собирается вплотную заняться интеграцией в НАТО.
По его словам, необходимо подписать полтора десятка актов, чтобы углубить взаимодействие с Альянском.
Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что страна хочет вступить в НАТО, несмотря на возражения Турции.
Тем временем представители турецких властей сообщили о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО без Швеции.
Опубликовано: Светлана Репина