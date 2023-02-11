Глава Минобороны Швеции Йонсон заявил о планах по углублению сотрудничества с НАТО

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна собирается вплотную заняться интеграцией в НАТО.

По его словам, необходимо подписать полтора десятка актов, чтобы углубить взаимодействие с Альянском.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что страна хочет вступить в НАТО, несмотря на возражения Турции.

Тем временем представители турецких властей сообщили о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО без Швеции.