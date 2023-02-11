У певицы и телеведущей Ольги Орловой 6 февраля родилась долгожданная дочь

Самочувствие Ольги Орловой, ставшей молодой мамой 6 февраля 2023 года пока оставляет желать лучшего.

Певица извинилась перед поклонниками за то, что не всегда может отвечать в соцсетях, поскольку еще недостаточно восстановилась после родов. Она рассказала, что пока она нуждается в уколах.

Звезда искренне поблагодарила всех фолловеров, которые выразили беспокойство о ее здоровье и здоровье ее новорожденной дочки, которую назвали Анной. Она рассказала, что с малышкой все хорошо, и даже опубликовала снимок, где целует дочку в лоб.

Сама Ольга заявила, что ее самочувствие после родов еще не стабилизировалось. Этим она объяснила тот факт, что на фото у нее несколько отекшее лицо, но пообещала, что вскоре придет в норму.