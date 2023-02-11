Режиссер Егор Кончаловский вступил в законный брак со своей возлюбленной Марией Леоновой еще летом 2022 года

Егор Кончаловский и адвокат Мария Леонова были вместе уже давно, но поженились только в прошлом году.

Молодая супруга знаменитого режиссера по профессии адвокат. Мария Леонова младше Кончаловского на 19 лет, но эта ощутимая разница в возрасте ничуть не мешает паре жить счастливо.

Еще до заключения брака у них родился сын, которого назвали Тимуром. Произошло это в 2017 году. В кулуарах слухи о том, что Кончаловский-младший больше не холостяк, ходили еще с 2019 года, но официально стало известно о свадьбе только сейчас.

Молодые решили не афишировать столь личное событие в прессе. Поэтому после того, как расписались просто отправились в ресторан с самыми близкими. До этого Кончаловский состоял в отношениях с Любовью Толкалиной на протяжении 20 лет, но так и не связал с ней себя узами брака.