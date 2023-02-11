Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон виновен в военных преступлениях на Донбассе

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что США виновны в военных преступлениях на Донбассе.

Он рассказал, что Пентагон напрямую координирует удары украинских военных из систем HIMARS.

Риттер отметил, что это делает США виновными в военных преступлениях против гражданского населения Донбасса.

Он также уточнил, что ранее СМИ западных стран обвиняли ВСУ в обстрелах мирного населения. Теперь к этому причастны и США.