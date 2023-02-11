Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Дзюбу

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Дзюбы с поста замкомандующего украинской Нацгвардией.

Вечером 11 февраля пресс-служба офиса Зеленского сообщила, что президент Украины подписал указ об увольнении Артёма Дзюбы с должности заместителя командующего украинской Национальной Гвардией. Известно, что на занимаемом посту Дзюба отвечал за логистику и тыловое обеспечение вооружённых сил страны.

Характерно, что в тот же вечер Владимир Зеленский вывел погибшего экс-министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского из состава СНБО, введя в его состав нового главу украинского МВД Игоря Клименко.