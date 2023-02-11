Глава «Азова» Жорин: положение ВСУ в Артемовске только ухудшается

Глава формирования «Азов» Максим Жорин заявил, что украинская армия теряет лучших бойцов под Артемовском (Бахмутом).

По его словам, положение ВСУ в этом районе постоянно ухудшается, у них остается все меньше сил для противостояния.

Жорин отметил, что российские военные не прекращают движение вперед, пытаясь разгромить ВСУ в Артемовске.

Он рассказал, что бои идут за каждый метр и за каждый дом, а в подразделениях становится все меньше боеспособных солдат.