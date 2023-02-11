Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Дзюбу
2023-02-11 23:05
Указом президента Украины Владимира Зеленского Руслан Дзюба уволен с поста заместителя командующего украинской Национальной гвардии.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передает РИА Новости.
По информации украинских СМИ, Руслан Дзюба заведовал тыловым обеспечением и логистическими вопросами.
Глава Украины 11 февраля рассмотрел вопросы усиления госинститутов в ходе совещаний с руководством Министерства обороны и силовых структур.
Опубликовано: Наталья Замечалова