Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Дзюбу

2023-02-11 23:05

Указом президента Украины Владимира Зеленского Руслан Дзюба уволен с поста заместителя командующего украинской Национальной гвардии.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передает РИА Новости.

По информации украинских СМИ, Руслан Дзюба заведовал тыловым обеспечением и логистическими вопросами.

Глава Украины 11 февраля рассмотрел вопросы усиления госинститутов в ходе совещаний с руководством Министерства обороны и силовых структур.

Опубликовано: Наталья Замечалова









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