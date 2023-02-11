Bild: в ближайшее время ожидается переломный момент СВО в Украине из-за ослабления ВСУ

Кульминация на поле боя в спецоперации может случиться в ближайшее время, считает геостратег из США Джордж Фридман. Об этом он заявил изданию Bild.

По его мнению, украинская армия сильно ослабела, поэтому Украина может столкнуться с серьезными проблемами.

А российская сторона как раз наоборот, демонстрирует успехи на поле боя.

Фридман убежден, что отсутствие дальнобойных ракет у ВСУ говорит о слабости украинской армии. К тому же, у украинской стороны не хватает вооружения, способного перекрыть каналы поставок боеприпасов и подкрепления российских подразделений.

При этом он считает, что у Украины есть шанс получить дальнобойные ракеты с очередным пакетом военной помощи от Соединенных Штатов Америки.