В Канаде школьника арестовали за слова о том, что в мире есть только два гендера

Канадский школьник ранее высказал свое мнение о гендерном разнообразии в мире. Теперь его арестовали.

Канадский школьник несколько недель назад во время одного из уроков заявил о том, что в мире есть лишь два пола - мужской и женский. За это его сначала выгнали из кабинета, а затем отстранили от занятий.

Руководство школы заявило, что не позволит Джошу вернуться к занятиям, пока он не откажется от своих слов. При этом он не хочет идти выполнять требования.

Парень попытался вернуться на занятия, за что охрана вызвала на него полицию. Школьник был арестован за незаконное проникновение в учреждение образования.