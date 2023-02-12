Захарова поинтересовалась, когда саммит НАТО рассмотрит участие США в подрывах «Северных потоков»
2023-02-12 00:34
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что журналист Сеймур Херш обнародовал достаточно фактов об участии США в подрывах «Северных потоков».
По ее мнению, за этим должен последовать созыв саммита НАТО для расследования приведенных доказательств.
Захарова напомнила, что журналисты добыли косвенные улики по взрыву газопроводов, а также по наличию мотива.
Она поинтересовалась, когда Североатлантический альянс намерен созвать саммит по данной тематике.
Опубликовано: Светлана Репина