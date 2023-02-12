В Минобороны РФ назвали цели ударов по Украине

Официальный представитель российского Мнобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что массовые удары 10 февраля наносились по украинским объектам выработки энергии.

Он пояснил, что для этого российские военные использовали высокточное оружие большой дальности наземного и морского базирования.

Кроме того, удары по критически важным энергетическим объектам наносились беспилотниками.

Помимо электростанций, целями ударов стали объекты транспортной инфраструктуры, которые используются для поставок вооружений и прибытия подкрепления ВСУ.