NORAD: в небе над Канадой обнаружен неопознанный объект
2023-02-12 01:00
Командование военно-воздушной обороны Северной Америки NORAD сообщает, что в небе над Канадой обнаружен неопознанный объект.
Специалисты сейчас отслеживают его перемещения, но пока не могут разглашать подробности.
По информации телеканала Global News, это могут быть китайские аэростаты-разведчики в количестве нескольких штук.
На данный момент нет никаких сведений о том, где конкретно сейчас находится объекты и кому они принадлежат.
Опубликовано: Светлана Репина