NORAD: в небе над Канадой обнаружен неопознанный объект

Командование военно-воздушной обороны Северной Америки NORAD сообщает, что в небе над Канадой обнаружен неопознанный объект.

Специалисты сейчас отслеживают его перемещения, но пока не могут разглашать подробности.

По информации телеканала Global News, это могут быть китайские аэростаты-разведчики в количестве нескольких штук.

На данный момент нет никаких сведений о том, где конкретно сейчас находится объекты и кому они принадлежат.