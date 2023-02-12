Рената Литвинова вместе с Земфирой открыли интернет-магазин

В магазине продаются книги актрисы, ее рисунки, постеры с ее же автографами, футболки с тематическим принтом.

Актриса Рената Литвинова сообщила в соцсетях, что у них с певицей Земфирой, которая признана в России иноагентом, появился собственный магазин.

«Открыли свой магазин: будут новые наименования, майки, наряды и «секреты»», - написала в Телеграм-канале звезда.

В магазине продаются книги с автографом самой Литвиновой, ее рисунки, постеры с ее автографом, футболки с тематическим принтом, сообщает Рамблер.

В СМИ и соцсетях, как пишет портал Рrozvezd, обсуждается это событие.

Фолловеры предполагают, что тем самым актриса ищет для себя способ дополнительного заработка и своей раскрутки.