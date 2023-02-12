Торфяные таблетки своими руками: дачные эксперты подсказали, как их сделать

Технология их использования позволяет увеличить всхожесть растений и получить здоровую и крепкую рассаду.

Обычно торфяные таблетки покупают в садовых магазинах. Но опытные огородники зачастую делают их сами. Это намного дешевле, а нередко и эффективнее.

Что нужно для этого? Пластиковая бутылка и универсальный грунт. Имея одну емкость, можно изготовить 2 торфяные таблетки.

Прежде всего, от бутылки нужно отрезать верхнюю и нижнюю части. Затем взять оставшуюся середину, разрезать на 2 части. Каждую часть скрутить в кольцо с диаметром примерно в 4-5 см.

Затем с помощью степлера или канцелярских резинок зафиксировать полученную конструкцию. Емкости заполнить грунтом и посеять семена на рассаду.

Таблетки расположить в большом контейнере. Дно ящика предварительно нужно засыпать вермикулитом, песком либо опилками.