Торфяные таблетки своими руками: дачные эксперты подсказали, как их сделать
Технология их использования позволяет увеличить всхожесть растений и получить здоровую и крепкую рассаду.
Обычно торфяные таблетки покупают в садовых магазинах. Но опытные огородники зачастую делают их сами. Это намного дешевле, а нередко и эффективнее.
Что нужно для этого? Пластиковая бутылка и универсальный грунт. Имея одну емкость, можно изготовить 2 торфяные таблетки.
Прежде всего, от бутылки нужно отрезать верхнюю и нижнюю части. Затем взять оставшуюся середину, разрезать на 2 части. Каждую часть скрутить в кольцо с диаметром примерно в 4-5 см.
Затем с помощью степлера или канцелярских резинок зафиксировать полученную конструкцию. Емкости заполнить грунтом и посеять семена на рассаду.
Таблетки расположить в большом контейнере. Дно ящика предварительно нужно засыпать вермикулитом, песком либо опилками.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-
-
-