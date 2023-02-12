«РИА Новости»: ВСУ начали использовать новые виды мин на Кременском направлении
Разведчик ЗВО заявил, что бойцы ВСУ начали использовать не только обычные лепестки, но и новые виды мин на Кременском направлении.
12 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на разведчика Западного военного округа, сообщило о факте применения бойцами подразделений Вооружённых сил Украины новых видов мин на Кременском направлении.
Разведчик ЗВО уточнил, что на данном участке фронта ВСУ разбрасывают не только обычные лепестки, но и неизвестные мины, которые в ближайшее время проверят российские сапёры.
Отмечается, что украинские военнослужащие разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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