Гулливеры и лиллипуты: какой народ самый высокий и самый низкий в мире
Среди 5 тысяч живущих на земле наций различия их касаются не только культуры, цвета кожи и волос, но и роста.
Начнем с самых высоких представителей человечества. К ним относятся латыши и эстонцы. Средний рост у мужчин в этих странах 181 см, а женщин 169. Похожая ситуация наблюдается в скандинавских странах.
Но самыми высокими признаны представители народности динка из Судана. Средний рост мужчин здесь составляет 185-190 см, а женщин 175-180. Выше них только тутси со средним ростом у мужской половины населения 193, а женщин 180 см.
Самыми же маленькими считаются пигмеи, коренные мальгаши, и центральноафриканский народ тва, чей рост едва доходит до 150 см.
Опубликовано: Эльза Ли
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-
-
-