Гулливеры и лиллипуты: какой народ самый высокий и самый низкий в мире

Среди 5 тысяч живущих на земле наций различия их касаются не только культуры, цвета кожи и волос, но и роста.

Начнем с самых высоких представителей человечества. К ним относятся латыши и эстонцы. Средний рост у мужчин в этих странах 181 см, а женщин 169. Похожая ситуация наблюдается в скандинавских странах.

Но самыми высокими признаны представители народности динка из Судана. Средний рост мужчин здесь составляет 185-190 см, а женщин 175-180. Выше них только тутси со средним ростом у мужской половины населения 193, а женщин 180 см.

Самыми же маленькими считаются пигмеи, коренные мальгаши, и центральноафриканский народ тва, чей рост едва доходит до 150 см.