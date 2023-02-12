Два землетрясения одно за другим произошли в Грузии
В 12 ч 07 м 12 февраля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, а спустя еще несколько минут был зафиксирован еще один толчок силой 3,6 балла.
Как передает Sputnik Грузия, подземные толчки произошли в районе села Гоми, недалеко от г. Озургети.
По оценкам специалистов Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, очаг землетрясения концентрировался приблизительно на глубине пяти километров.
Второй, более слабый, толчок в 3,6 балла произошел в том же месте в 12 ч. 21 м.
О разрушениях и пострадавших от стихии пока не сообщается.
11 февраля в Грузии недалеко от курортного города Бахмаро также произошло землетрясение силой 4,3 балла.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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