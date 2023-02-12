Два землетрясения одно за другим произошли в Грузии

В 12 ч 07 м 12 февраля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, а спустя еще несколько минут был зафиксирован еще один толчок силой 3,6 балла.

Как передает Sputnik Грузия, подземные толчки произошли в районе села Гоми, недалеко от г. Озургети.

По оценкам специалистов Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, очаг землетрясения концентрировался приблизительно на глубине пяти километров.

Второй, более слабый, толчок в 3,6 балла произошел в том же месте в 12 ч. 21 м.

О разрушениях и пострадавших от стихии пока не сообщается.

11 февраля в Грузии недалеко от курортного города Бахмаро также произошло землетрясение силой 4,3 балла.