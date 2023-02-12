Глава МВД Германии возмутилась несправедливым распределением украинских беженцев между странами ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фрэзер заявила, что беженцев с Украины необходимо справедливо размещать в странах Евросоюза.

Она отметила, что Польша уже приняла более 1,5 млн беженцев, а Испания – всего 160 тыс. человек. По мнению Фрезер, дальше так продолжаться не может.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о прибытии около 1 млн украинских беженцев в Германию.

Он сказал, что это самая большая миграционная волна со времен Второй мировой войны.