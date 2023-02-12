Секретарь СНБО Украины Данилов: в СБУ, полиции, налоговой и таможенной службах пройдут кадровые чистки

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с 13 февраля в некоторых службах страны начнутся кадровые чистки.

По его словам, это касается Службы безопасности Украины, полиции, а также налоговой и таможенной служб.

Данилов отметил, что предыдущие кадровые чистки на таможне не были разовыми акциями.

Он подчеркнул, что все перечисленные структуры будут очищены от людей, которые марают страну.