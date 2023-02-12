В день свадьбы девушка подарила своему жениху-дальтонику очки, в которых он может видеть цвета

Оригинальный и трогательный подарок решила сделать невеста своему жениху, который с рождения не различал цвета.

Видео, где снята реакция мужчины, который впервые за всю жизнь смог увидеть цвета, мгновенно побило все рекорды по просмотрам. В качестве свадебного подарка его невеста преподнесла ему специальные очки.

Они устроены таким образом, что дальтоники могут увидеть краски окружающего мира. Парень не мог сдержать своего восторга.

Он со слезами на глазах рассматривал свою счастливую невесту и букет с разноцветными цветами, который она держала в руках. Мужчина удивлялся, что большинство людей могут видеть мир таким ярким, но практически не замечают, каким сокровищем обладают.