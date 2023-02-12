Захарова посоветовала Западу покаяться в содеянном

Единственный выход для Запада является покаяние в содеянном, так прокомментировала высказывание президента Польши Анджея Дуды о возможной победе российской армии в СВО официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом она написала пост в своем Телеграм-канале.

Ранее Анджей Дуда высказал мнение, что Украина должна срочно получить поддержку, иначе она может проиграть в конфликте с Российской Федерацией.

На это Мария Захарова ответила словами: «Обреченные, оно вам не поможет». Она отметила, что новая партия военной помощи может только усугубить положение ВСУ.