Лавров: США признали свою ответственность за теракты на Северных потоках
Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь высказался о взрывах на трубопроводах "Северного потока".
Сергей Лавров заявил, что чиновники из Соединенных Штатов Америки открыто признают вину Вашингтона в терактах на трубопроводах "Северного потока".
Лавров также заявил, что более того, американцы даже получают удовольствие от заявлений о взрывах на российском газопроводе.
"Официальные лица США, по сути, признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук, даже говорят об этом с удовольствием", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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