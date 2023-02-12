Лавров: США признали свою ответственность за теракты на Северных потоках

Глава российского МИДа Сергей Лавров вновь высказался о взрывах на трубопроводах "Северного потока".

Сергей Лавров заявил, что чиновники из Соединенных Штатов Америки открыто признают вину Вашингтона в терактах на трубопроводах "Северного потока".

Лавров также заявил, что более того, американцы даже получают удовольствие от заявлений о взрывах на российском газопроводе.

"Официальные лица США, по сути, признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук, даже говорят об этом с удовольствием", - заявил он.