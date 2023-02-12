От стилуса до графита: как и когда появился карандаш для письма и рисования

Первые карандаши появились во второй половине 16 века в Великобритании, и потеснили стилусы.

В древности люди писали специальными стилусами из дерева или свинца. Все изменилось, когда в 1564 году в долине Борроудейл было открыто графитовое месторождение. Графит оставлял более четкий след, чем свинец, поэтому им стали помечать скот и ящики, а потом графитом заинтересовались художники.

Сначала его называли плюмбаго, что означало подобный свинцу. Но он был мягким, поэтому его стали обматывать веревочками. Позднее графит стали вставлять в деревянную палочку. Описан карандаш как таковой был швейцарцем Конрадом Геснером в 1565 году.

В серийное производство карандаши запустили в 1761 году. Фирмы-производители существуют до сих пор. Для Англии Борроудейл стал стратегическим ресурсом, поскольку там добывали самый качественный графит. Позже в 1795 году Жак Конте запатентовал метод изготовления карандашей из графита и глины. А русское слово карандаш произошло от тюркского кара и даш, что означает черный камень.