Минобороны: ракетным ударом поражено украинское производство бронетехники в Харькове

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Воздушно-космическими силами был нанесен ракетный удар по харьковскому машиностроительному заводу имени Малышева.

В цехах предприятия в Харькове изготавливалась бронетехника для ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны.

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении двух украинских складов боеприпасов в Данецкой и Запорожской областях.

Ранее на харьковском направлении была поражена нефтебаза, снабжавшая топливом военную технику ВСУ под Купянском.