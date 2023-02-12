Минобороны: ракетным ударом поражено украинское производство бронетехники в Харькове
2023-02-12 15:13
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Воздушно-космическими силами был нанесен ракетный удар по харьковскому машиностроительному заводу имени Малышева.
В цехах предприятия в Харькове изготавливалась бронетехника для ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны.
Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении двух украинских складов боеприпасов в Данецкой и Запорожской областях.
Ранее на харьковском направлении была поражена нефтебаза, снабжавшая топливом военную технику ВСУ под Купянском.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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