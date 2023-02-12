Лавров: США признали свое участие во взрывах на Северных потоках

По словам Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Соединенные Штаты фактически признались во взрывах «Северных потоков».

В интервью программе «Разговор о важном» он заявил, что в США на официальном уровне практически признали, что диверсия – их рук дело.

Лавров подчеркнул, что отдельные американские политики говорят об этом не без удовольствия.

Это было сделано, чтобы прервать взаимное сотрудничество на основе российских ресурсов и немецких технологий, так как это стало угрозой для монополий корпораций США, считает министр.

Подрыв двух «Северных потоков» произошел 26 сентября 2022 года. Россия назвала это актом терроризма международного уровня.