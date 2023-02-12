Квашеное мясо: почему национальное блюдо северных народов копальхен опасно пробовать европейцу
Копальхеном называется квашеное мясо, которое считается деликатесом у народов Крайнего Севера, но попробовавший его европеец может умереть от трупного яда.
У каждой народности свой способ приготовления копальхена. Эскимосы и чукчи готовят его из тюленьего или мяса моржей. Его сворачивают в рулет вместе с приправами, закрывают крышкой, и кладут в холодную яму на несколько месяцев.
Ненцы и эвенки делают копальхен из оленьего мяса, которое кладут в болото на полгода, присыпав торфом. В процессе приготовления в мясе образуются трупные яды и трихинеллы, поэтому европейцу пробовать этот деликатес крайне опасно. А вот коренные народы Севера выработали иммунитет к этим веществам, поскольку едят копальхен с детства.
Опубликовано: Эльза Ли
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Алексей Гладкий
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