ВКС России уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в городе Харьков

В Минобороны РФ сообщили, что авиация ВКС России уничтожила цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в городе Харьков.

В воскресенье, 12 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил нанесла высокоточный удар по территории машиностроительного «Завода им. Малышева».

Конашенков уточнил, что в результате нанесённого удара ВКС России уничтожили цеха сборки бронетанковой техники Вооружённых сил Украины.

За прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса служащие Вооружённых сил Российской Федерации также уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в окрестностях сёл Елизаветовка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области.